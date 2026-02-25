Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zu Änderungen im Gewaltschutzgesetz
Zeit:
Mittwoch, 4. März 2026
,
11.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600
Öffentliche Anhörung (vorbehaltlich der Überweisung zur ff. Beratung) zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz
BT-Drucksache 21/4082
b) Gesetzentwurf des Bundesrates
Entwurf eines Gesetzes zur Effektivierung des Gewaltschutzes in Hochrisikofällen
BT-Drucksache 21/3068
c) Antrag der Abgeordneten Kathrin Gebel, Aaron Valent, Clara Bünger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
Für eine Gesamtstrategie zum Schutz vor häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt anstelle von isolierten Einzelmaßnahmen
BT-Drucksache 21/3918
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/recht-verbraucherschutz/sitzungen/1140318-1140318
