27. Februar 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zu Arzneimitteln
Zeit:
Mittwoch, 4. März 2026
,
17.15 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Anträgen zum Thema Arzneimittel. Die Vorlagen können Sie der Tagesordnung entnehmen.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1149900-1149900
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.