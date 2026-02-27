Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Anträgen zum Thema Arzneimittel. Die Vorlagen können Sie der Tagesordnung entnehmen.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1149900-1149900

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).