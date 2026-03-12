Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Digitales zum Gesetz über die Transparenz politischer Werbung
Zeit:
Mittwoch, 18. März 2026
,
15.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2024/900 über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung (Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz – PWTG)
BT-Drucksache 21/4089
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a23_digitales_staatsmodernisierung/anhoerungen/1150984-1150984
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.