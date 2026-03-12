Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission: „Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, Impfstrategie und Forschung“
Zeit:
Donnerstag, 19. März 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch: „Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, Impfstrategie und Forschung“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1150882-1150882
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.