Anlässlich des 150. Geburtstages von Konrad Adenauer zeigt der Deutsche Bundestag die Wanderausstellung „Demokratie, Freiheit, Europa. Konrad Adenauer“ der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Die Ausstellung beleuchtet das Leben und Wirken Adenauers und stellt seine Bedeutung für die deutsche Demokratie bis in die Gegenwart heraus. Im Rahmen der Ausstellung wird auch das von Oskar Kokoschka gemalte Porträt Konrad Adenauers gezeigt.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Konrad Adenauer ist eine der prägendsten Persönlichkeiten unserer Demokratie. In den Trümmern der Nachkriegszeit hat er Deutschland ein festes Fundament gegeben, stand für klare Werte: Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Verantwortung und die Verankerung in der europäischen Gemeinschaft. Seine Politik schuf Vertrauen und machte aus einem Land am Boden wieder einen verlässlichen Partner. Adenauer wusste, dass Demokratie aufgebaut, verteidigt und immer wieder neu begründet werden muss. Was er als Kanzler in den Anfangsjahren der Bundesrepublik entschieden hat, prägt Deutschland bis heute. Mehr noch: Angesichts der geopolitischen Lage und gesellschaftlicher Herausforderungen ist sein Vermächtnis aktueller denn je – Demokratie, Freiheit, Europa.“

Ablauf der Veranstaltung:

Begrüßung durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Grußwort von Dr. Stefan Vesper, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus

Podiumsgespräch „Demokratie – Freiheit – Europa: Zur bleibenden Bedeutung des ersten deutschen Bundeskanzlers Dr. Konrad Adenauer“ mit Bruno Le Maire, ehemaliger französischer Minister, und Dr. Norbert Röttgen MdB

Schlussworte durch Konrad Adenauer, Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers und Mitglied im Vorstand der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus



Besuch der Ausstellung

Die Ausstellung kann vom 25. März bis zum 22. April 2026 montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Informationen zur Anmeldung: https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/pol_parl/150-jahre-adenauer-1132164

Konrad Adenauer amtierte als Bundeskanzler von 1949 bis 1963 und war bis zu seinem Tod 1967 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ausführliche biografische Informationen finden Sie hier: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/1876-01-05-adenauer-1134562.

