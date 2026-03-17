17. März 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Arbeitsausschusses zum Siebten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
Zeit:
Montag, 23. März 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900
Öffentliche Anhörung zur
Unterrichtung durch die Bundesregierung
Siebter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung – Lebenslagen in Deutschland
BT-Drucksache 21/3250
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11_arbeit_soziales/anhoerungen/1155364-1155364
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.