17. März 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Innenausschusses zu missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennungen
Zeit:
Montag, 23. März 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur besseren Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft
BT-Drucksache 21/4081
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1155854-1155854
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.