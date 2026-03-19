Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Tourismus zwischen Akzeptanz und Überlastung weltweit und in Deutschland“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a20_tourismus/anhoerungen/1151600-1151600

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).