19. März 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses zu „Tourismus zwischen Akzeptanz und Überlastung“
Zeit:
Mittwoch, 25. März 2026
,
15.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600
Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Tourismus zwischen Akzeptanz und Überlastung weltweit und in Deutschland“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a20_tourismus/anhoerungen/1151600-1151600
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.