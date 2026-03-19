Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zum Kraftstoffmaßnahmenpaket
Zeit:
Freitag, 20. März 2026
,
7.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Gesetzes zur Anpassung von Kraftstoffpreisen und zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kraftstoffmaßnahmenpaket)
BT-Drucksache 21/4744
- vorbehaltlich der Überweisung zur Federführung durch das Plenum -
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a09_wirtschaft/wp21_a09_Anhoerungen/1156340-1156340
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.