Zum 75. Jubiläum der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) findet am Donnerstag, den 26. März 2026 eine Konferenz im Deutschen Bundestag statt. Unter dem Titel „75 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention: ein europäischer Triumph in Gefahr“ lädt die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PVER) ein.

Zu der Konferenz werden 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft, NGOs und Verbänden erwartet. Zudem nehmen rund 40 Schülerinnen und Schüler teil.

Die Konferenz wird von dem Leiter der deutschen Delegation in der PVER, Abg. Knut Abraham, und dem Parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Frank Schwabe, eröffnet (13.00 Uhr, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101).

Anschließend gibt es drei thematische Panels:

Der Kampf um den Europarat

Die georgische Tragödie: Wie verteidigt man die EMRK heute?

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die EMRK

Die Veranstaltung wird im Livestream des Deutschen Bundestages unter www.bundestag.de übertragen.

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.bundestag.de/europa_internationales/international/europarat/egmr-konferenz-1157330

Hintergrund:

Die Europäische Menschenrechtskonvention schützt die Grundrechte von über 700 Millionen Menschen in den 46 Mitgliedstaaten des Europarates. Die Konvention wird daher gemeinhin als das Herzstück des europäischen Menschenrechtsschutzes bezeichnet. Die EMRK wurde 1950 in Rom unterzeichnet und trat 1953 in Deutschland in Kraft. Ziel der Konferenz ist es, die Bedeutung der EMRK und des Europarates öffentlich zu diskutieren. Dabei sollen auch aktuelle Herausforderungen und Kritikpunkte des europäischen Menschenrechtssystems analysiert und Lösungsvorschläge aufgezeigt werden.

Hinweise für Medienvertreterinnen und -vertreter:

Es gilt die übliche Akkreditierung des Deutschen Bundestages. Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/presse/akkreditierung. Außerdem wird um Anmeldung per E-Mail an echr-pace-berlin@bundestag.de gebeten.



