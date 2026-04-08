Der Ausschuss für Finanzen befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit Änderungen des Steuerberatungsgesetzes. Die Vorlagen für die Sitzung können Sie der Tagesordnung entnehmen.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1161138-1161138

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).