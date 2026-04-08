8. April 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat zum Thema Tierschutzgesetz
Zeit:
Montag, 13. April 2026
,
15.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 800
Öffentliche Anhörung zum
Antrag der Fraktion Die Linke
Ein Tierschutzgesetz, das Tiere wirksam schützt
BT-Drucksache 21/139
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/Landwirtschaft/a10_anhoerungen/1156030-1156030
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.