Öffentliche Anhörung zum

Antrag der Fraktion Die Linke

Ein Tierschutzgesetz, das Tiere wirksam schützt

BT-Drucksache 21/139

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/Landwirtschaft/a10_anhoerungen/1156030-1156030

Hinweise:

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