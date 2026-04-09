Öffentliche Anhörung des Forschungsausschusses zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz
Zeit:
Mittwoch, 15. April 2026
,
10.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 300
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes
BT- Drucksache 21/4500, BT-Drucksache 21/4784
Gesetzentwurf des Bundesrates
Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen (Wissenschaftsfreiheitsgesetz – WissFG)
BT- Drucksache 21/1393
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/forschung/sitzungen/1158134-1158134
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.