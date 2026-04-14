Öffentliche Anhörung zur

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht über das Ergebnis der Vorplanung und der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung Ausbaustrecke/Neubaustrecke Hannover – Hamburg

BT-Drucksache 21/3150

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/verkehr/sitzungen/1150874-1150874

Hinweise:

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