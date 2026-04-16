Der Ausschuss für Finanzen befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuergesetzes zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe (2. Energiesteuersenkungsgesetz). Die Vorlagen für die Sitzung können Sie der Tagesordnung entnehmen.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1165588-1165588

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