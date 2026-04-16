Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur

Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe

BT-Drucksache 21/4298

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/recht-verbraucherschutz/sitzungen/1158034-1158034

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