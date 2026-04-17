Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch: „KRITIS und Rolle der Bundeswehr“

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1158254-1158254

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).