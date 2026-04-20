Öffentliche Anhörung des Forschungsausschusses zur Entlastung der Wissenschaft und Forschung
Zeit:
Mittwoch, 22. April 2026
,
10.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 300
Öffentliche Anhörung zum
Antrag der Abgeordneten Ayse Asar, Dr. Andrea Lübcke, Claudia Müller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Eine Modernisierungsagenda zur Entlastung der Wissenschaft und Forschung von kleinteiliger Bürokratie vorlegen
BT-Drucksache 21/4221
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/forschung/sitzungen/1165738-1165738
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.