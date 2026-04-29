Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren im Gesellschafts- und Registerrecht, zur Digitalisierung des Führungszeugnisses und zur Verlängerung der Antragsfrist für Anträge von Soldatinnen und Soldaten auf Entschädigung wegen dienstrechtlicher Benachteiligung

BT-Drucksache 21/4782(Dokument, öffnet ein neues Fenster)

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

Anhörung zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren(Interner Link)

Hinweise:

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Die Sitzung wird live im Internet(Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek(Interner Link) abrufbar.