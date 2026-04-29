Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren
Zeit:
Montag, 4. Mai 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren im Gesellschafts- und Registerrecht, zur Digitalisierung des Führungszeugnisses und zur Verlängerung der Antragsfrist für Anträge von Soldatinnen und Soldaten auf Entschädigung wegen dienstrechtlicher Benachteiligung
BT-Drucksache 21/4782(Dokument, öffnet ein neues Fenster)
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
Anhörung zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren(Interner Link)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).
Die Sitzung wird live im Internet(Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek(Interner Link) abrufbar.