Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission: „Eindämmungsstrategien (NPIs) und Abwägung alternativer Ansätze“
Zeit:
Donnerstag, 7. Mai 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zum Thema „Eindämmungsstrategien (NPIs) und Abwägung alternativer Ansätze“ durch.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:
Eindämmungsstrategien (NPIs) und Abwägung alternativer Ansätze(Interner Link)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.