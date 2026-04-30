Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zum Thema „Eindämmungsstrategien (NPIs) und Abwägung alternativer Ansätze“ durch.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:

Eindämmungsstrategien (NPIs) und Abwägung alternativer Ansätze(Interner Link)

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).