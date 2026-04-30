30. April 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses zum Thema „Freizeitwirtschaft“
Zeit:
Mittwoch, 6. Mai 2026
,
15.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600
Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Freizeitwirtschaft“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
Anhörung zur Freizeitwirtschaft(Interner Link)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.