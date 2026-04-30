Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Freizeitwirtschaft“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

Anhörung zur Freizeitwirtschaft(Interner Link)

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).