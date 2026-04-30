Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40

BT-Drucksache 21/5346(Dokument, öffnet ein neues Fenster)

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

Anhörung zum Verpackungsrecht(Interner Link)

Hinweise:

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