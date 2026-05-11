Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes

BT-Drucksache 21/5688(Dokument, öffnet ein neues Fenster)

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).

Hinweise:

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