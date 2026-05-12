Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Erprobung von Innovationen in Reallaboren und zur Förderung des regulatorischen Lernens

BT-Drucksache 21/218(Dokument, öffnet ein neues Fenster)



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Hinweise:

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