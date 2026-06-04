4. Juni 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses zur Tourismusförderung und -finanzierung
Zeit:
Mittwoch, 10. Juni 2026
,
15.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600
Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Tourismusförderung und -finanzierung“
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite(Interner Link) des Ausschusses.
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.