Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ veranstaltet eine öffentliche Anhörung zum Thema „Arbeitswelt, soziale Sicherung und soziale Resilienz, Care-Arbeit“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite(Interner Link) des Gremiums.

Hinweis:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link)