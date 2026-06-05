5. Juni 2026 Presse
Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission: „Arbeitswelt, soziale Sicherung und soziale Resilienz, Care-Arbeit“
Zeit:
Donnerstag, 11. Juni 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ veranstaltet eine öffentliche Anhörung zum Thema „Arbeitswelt, soziale Sicherung und soziale Resilienz, Care-Arbeit“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite(Interner Link) des Gremiums.
Hinweis:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link)
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.