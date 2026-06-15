15. Juni 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum Behindertengleichstellungsgesetz
Zeit:
Montag, 22. Juni 2026
,
15.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zum Thema Behindertengleichstellungsgesetz.
Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite (Interner Link)des Ausschusses.
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.