15. Juni 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zum Gebäudemodernisierungsgesetz
Zeit:
Montag, 22. Juni 2026
,
13.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zum Thema Gebäudemodernisierungsgesetz.
Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite (Interner Link)des Ausschusses.
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.