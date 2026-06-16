Öffentliche Anhörung des Finanzausschusses zum antragslosen Kindergeld
Zeit:
Montag, 22. Juni 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines
antragslosen Kindergeldes
BT-Drucksache 21/5874(Dokument, öffnet ein neues Fenster)
Gesetzentwurf der Abgeordneten Kay Gottschalk,
René Springer, Iris Nieland, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion der AfD
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
kindergeldrechtlicher Regelungen
BT-Drucksache 21/6003(Dokument, öffnet ein neues Fenster)
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.