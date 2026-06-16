Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines

antragslosen Kindergeldes

BT-Drucksache 21/5874(Dokument, öffnet ein neues Fenster)

Gesetzentwurf der Abgeordneten Kay Gottschalk,

René Springer, Iris Nieland, weiterer Abgeordneter

und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung

kindergeldrechtlicher Regelungen

BT-Drucksache 21/6003(Dokument, öffnet ein neues Fenster)



Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).



