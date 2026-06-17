Der Ausschuss für Sport und Ehrenamt befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem geplanten Sportfördergesetz – SpoFöG zur Förderung des Spitzensports sowie weiteren Anträgen zur Sportförderung.

Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).

Fortlaufend aktualisierte Informationen zu den öffentlichen Ausschusssitzungen sowie zu weiteren Sitzungsterminen der Ausschüsse finden Sie hier(Interner Link).

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).



