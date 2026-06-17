Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zum „Gesetz zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten und zur Änderung der Besonderen Gebührenverordnung BNetzA“.

Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).

Fortlaufend aktualisierte Informationen zu den öffentlichen Ausschusssitzungen sowie zu weiteren Sitzungsterminen der Ausschüsse finden Sie hier(Interner Link).

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).



