Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom
Zeit:
Mittwoch, 24. Juni 2026
,
8.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zum „Gesetz zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten und zur Änderung der Besonderen Gebührenverordnung BNetzA“.
Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).
Fortlaufend aktualisierte Informationen zu den öffentlichen Ausschusssitzungen sowie zu weiteren Sitzungsterminen der Ausschüsse finden Sie hier(Interner Link).
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.