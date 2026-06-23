Die Ausstellung „Poster im Bundestag: Wissenschaftsfreiheit – die Freiheit zu forschen“ lädt dazu ein, Forschungsprojekte von Studierenden aus 28 deutschen Universitäten und Hochschulen jenseits von Fächergrenzen kennenzulernen. Sie ist Teil des Projekts „Posters for Brussels“ von ERASMUS+.



Im Mittelpunkt stehen gesellschaftlicher Wandel, Demokratie und politische Teilhabe, Nachhaltigkeit, soziale und gesundheitliche Fragen sowie technologische Zukunftsthemen. Auf Postern zeigen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sie aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeiten. Zugleich schafft die Ausstellung einen Raum für den direkten Austausch mit Abgeordneten über die Rolle der Forschung in Politik und Gesellschaft.



In der Eröffnungsveranstaltung wird Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz die Gäste begrüßen. Anschließend stellen Studierende ihre Forschungen vor. In zwei Talkrunden wird über die Wissenschaftsfreiheit und studentisches Forschen diskutiert.



Die Ausstellung kann vom 26. Juni bis 17. Juli 2026 jeweils montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Weitere Informationen zur Ausstellung und Anmeldung finden Sie hier(Interner Link).

