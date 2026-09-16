16. September 2026 Presse
Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 21. bis 25. September
Montag, 21. September 2026
- 13.00 Uhr: Petitionsausschuss - Aufhebung des Masernschutzgesetzes/der Masern-Impfpflicht(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
- 14.00 Uhr: Enquete-Kommission Corona - Gesellschaftlicher Zusammenhalt, soziale Ungleichheit und vulnerable Gruppen (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900)
- 14.00 Uhr: Innenausschuss - Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 17.00 Uhr: Unterausschuss Rüstungs- und Proliferationskontrolle, Nichtverbreitung und internationale Abrüstung - Rüstungskontrolle in Europa: Zukunft und Möglichkeiten der OSZE? (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800)
Mittwoch, 23. September 2026
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Verfolgung des Menschenhandels(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 15.00 Uhr: Ausschuss für Tourismus - Situation der Reisebüros und Reiseveranstalter (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600)
- 16.00 Uhr: Ausschuss für Gesundheit – Hitzekrise ernst nehmen(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300)
- 16.30 Uhr: Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen - Gesetz zur Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsrechts (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).