16. September 2026 Presse

Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 21. bis 25. September

Montag, 21. September 2026

Mittwoch, 23. September 2026

Hinweise: 
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link)