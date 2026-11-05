5. November 2026 Presse
Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 9. bis 13. November
Montag, 9. November 2026
- 13.00 Uhr: Verteidigungsausschuss - Reservestärkungsgesetz (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend - Aufstiegs-BAföG(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600)
- 14.00 Uhr: Finanzausschuss - Haushaltsbegleitgesetz & Zuckergetränkesteuer(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
Mittwoch, 11. November 2026
- 9.30 Uhr: Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit - Abfallverbringungsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700)
- 10.30 Uhr: Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung - Bundesausbildungsförderungsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 300)
- 11.00 Uhr: Verkehrsausschuss - Luftverkehrsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe - Angriffe auf Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechte(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 200)
- 16.00 Uhr: Gesundheitsausschuss - Patientenrechte(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300)
- 17.30 Uhr: Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung - Kosten des Klimawandels(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).