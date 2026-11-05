5. November 2026 Presse

Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 9. bis 13. November

Montag, 9. November 2026

Mittwoch, 11. November 2026

Hinweise: 
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link)