Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat am Mittwoch, 21. Mai 2025, im Bundestag die Kunstausstellung „Wir“ eröffnet. Die Ausstellung versammelt 19 künstlerische Positionen zu den 19 Grundrechtsartikeln des deutschen Grundgesetzes. Für einen zwanzigsten Beitrag wurde eine Künstlerin beauftragt, ein Jahr lang mit Kindern und jungen Erwachsenen kreative Beiträge zu den Begriffen Freiheit und Würde zu erarbeiten.

Klöckner bezeichnete die ausgestellten Werke in ihrer Eröffnung als „Auftrag, die Dinge in unserem Land weiterhin zum Besseren zu wenden“. Viele Exponate würden einen „grausigen Blick auf die Abgründe unserer deutschen Geschichte“ werfen, andere setzten sich stattdessen mit den Freiheiten der deutschen Verfassung auseinander – Freiheiten, die es in vielen anderen Ländern so nicht gebe, und durch die Deutschland zu einem „Ort der Möglichkeiten“ werde, so die Bundestagspräsidentin.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bei ihrer Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Wir“ (© DBT/Marc Beckmann)

Erste Ausstellung im Forum Kunst

Die Ausstellung, die der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages im vergangen Jahr anlässlich des 75. Jahrestages des Grundgesetzes initiiert hatte, ist zugleich die erste, die im Forum Kunst präsentiert wird, einem neuen, öffentlich zugänglichen Kunst- und Ausstellungsraum im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus.

Die Schau wird noch bis 21. Juni 2026 gezeigt und ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Forum Kunst ist über die Freitreppe in der Luisenstraße 30 in Berlin zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Beteiligte Künstlerinnen und Künstler

Tuli Mekondjo (Artikel 1 GG)

Adi Hoesle (Artikel 2 GG)

Monica Bonvicini (Artikel 3 GG)

Ilit Azoulay (Artikel 4 GG)

Kubra Khademi (Artikel 5 GG)

Małgorzata Mirga-Tas (Artikel 6 GG)

Tobias Zielony [in Zusammenarbeit mit Nick] (Artikel 7 GG)

Harald Hauswald (Artikel 8 GG)

Annette Kelm (Artikel 9 GG)

Via Lewandowsky (Artikel 10 GG)

Said Baalbaki (Artikel 11)

Rémy Markowitsch (Artikel 12)

Uli Aigner (Artikel 13)

Hans Haacke (Artikel 14 GG)

Fatoş İrwen (Artikel 15 GG)

Guillaume Bruère (Artikel 16a GG)

Thomas Locher (Artikel 17 GG)

Marc Jung (Artikel 18 GG)

Boris Mikhailov (Artikel 19 GG)

Barbara Wrede (Workshopprojekt) und 1572 Teilnehmende an ihrem Projekt

(ste/22.05.2025)