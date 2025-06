Liveübertragung: Donnerstag, 26. Juni, 12.30 Uhr

Auf die „Beseitigung der Klimaschutzfolgen und Wiederherstellung der Energieinfrastruktur in Deutschland“ zielen zwei von der AfD-Fraktion angekündigte Gesetzentwürfe ab, die der Bundestag am Donnerstag, 26. Juni 2025, berät. Das „Klimaschutzfolgenbereinigungsgesetz“ Teil A: Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes soll im Anschluss an die 60-minütige Debatte den Ausschüssen überwiesen werden. Wer bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt ist derzeit noch offen. Im Falle des „Klimaschutzfolgenbereinigungsgesetzes“ Teil B ist ebenfalls die Überweisung an die Ausschüsse vorgesehen. Federführend bei den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Wirtschaft und Energie sein. (hau/10.06.2025)