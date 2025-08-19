Eine wichtige Voraussetzung für den reibungslosen parlamentarischen Betrieb ist, dass die Technik im Hintergrund funktioniert. Der Bundestag in der Mitte Berlins umfasst mehr als 30 Liegenschaften, Grundstücke und Gebäude, die rund um die Uhr gewartet und gepflegt werden müssen. Mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedensten Berufen betreuen über 500.000 Quadratmeter und kümmern sich darum, dass alles klappt.

Dazu gehört, dass die 161 Aufzüge fahren, das 120.000 Datenpunkte verknüpft sind und dass auch die Küchentechnik ihren Dienst tut. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema bei der Gebäudetechnik im Bundestag. Seit einem Jahr ist der Bundestag im Umweltmanagement zertifiziert. Auf den Dächern sind 4.000 Quadratmeter Fotovoltaik verbaut. Mehrere Zehntausend Rauchmelder müssen regelmäßig überprüft werden.

Energieleitzentrale als Herzstück

Herzstück des „technischen Bundestages“ ist die Energieleitzentrale, die alle Energieflüsse im Haus überwacht, um bei Bedarf oder auch technischen Notfällen schnell reagieren zu können – falls doch mal jemand im Aufzug stecken bleibt. Bei rund zwei Millionen jährlichen Besuchern im Bundestag ist sie das ganze Jahr über, auch an Wochenenden, 24 Stunden täglich im Wechselschichtsystem besetzt.

Auch während der sitzungsfreien Zeit muss die Technik ständig geprüft und gewartet werden. Dazu beschäftigt der Bundestag Handwerker verschiedenster Berufe, Mechatroniker, Ingenieure, Sanitärtechniker und Anlagenmechaniker. Über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten beim Bundestag informiert www.bundestag.de/karriere. (vom/19.08.2025)