Tourismus
Anhörung zu klimaresilienten Tourismusdestinationen
Zeit:
Mittwoch, 15. April 2026,
15
bis 16 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.600
Der Tourismusausschuss hat sich am Mittwoch, 15. April 2026, in einer Anhörung mit klimaresilienten Tourismusdestinationen in Deutschland befasst. Themenschwerpunkte der Beratung waren:
- Förderinstrumente für Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen in Tourismusdestinationen
- Beispiele für integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in Tourismusdestinationen
- Resilienz von touristischen Destinationen: Welche Ansätze zur Anpassung von touristischen Destinationen haben sich bewährt und wie können sie in bestehenden Destinationen umgesetzt werden?
- Potenziale klimaresilienter Tourismusdestinationen: Welche Chancen bieten sich vor allem für den Deutschlandtourismus im ländlichen Raum und die lokalen Akteure vor Ort?
- Moderne Tourismuspolitik: Was braucht es von Seiten der Politik und Branche, um die Transformation hin zu einem nachhaltigen Tourismusstandort Deutschland zu schaffen?
(15.04.2026)