Tourismus

Anhörung zu klima­resilienten Tourismus­destinationen

Zeit: Mittwoch, 15. April 2026, 15 bis 16 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.600

Der Tourismusausschuss hat sich am Mittwoch, 15. April 2026, in einer Anhörung mit klimaresilienten Tourismusdestinationen in Deutschland befasst. Themenschwerpunkte der Beratung waren: 

  • Förderinstrumente für Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen in Tourismusdestinationen
  • Beispiele für integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in Tourismusdestinationen
  • Resilienz von touristischen Destinationen: Welche Ansätze zur Anpassung von touristischen Destinationen haben sich bewährt und wie können sie in bestehenden Destinationen umgesetzt werden?
  • Potenziale klimaresilienter Tourismusdestinationen: Welche Chancen bieten sich vor allem für den Deutschlandtourismus im ländlichen Raum und die lokalen Akteure vor Ort?
  • Moderne Tourismuspolitik: Was braucht es von Seiten der Politik und Branche, um die Transformation hin zu einem nachhaltigen Tourismusstandort Deutschland zu schaffen?

 (15.04.2026)