Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 11.20 Uhr

„Deutschland braucht mehr Kinder – Neuausrichtung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung“, lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, den der Bundestag am Donnerstag, 7. Mai 2026, erstmals berät. Nach einstündiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag den Ausschüssen überwiesen werden. Wer bei den weiteren Beratungen federführend sei soll, ist derzeit noch offen. (hau/27.04.2026)