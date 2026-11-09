Zeit: Montag, 9. November 2026, 14 bis 15.45 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600



Der Entwurf der Bundesregierung für ein Fünftes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG, 21/8412(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) stößt bei Sachverständigen grundsätzlich auf Zustimmung. Bei einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend am Montag, 9. November 2026, wurde jedoch weitergehender Reformbedarf angemahnt. Die Novelle bleibe sowohl hinter den Ankündigungen des Koalitionsvertrages als auch hinter dem tatsächlichen Reformbedarf zurück, hieß es übereinstimmend.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Novelle zielt darauf ab, die Kosten für die Teilnahme an durch das AFBG geförderten Fortbildungsmaßnahmen zu senken. Damit sollen die Attraktivität von Fortbildungen erhöht und mögliche Einstiegshürden abgebaut werden. Der maximale Gesamtbetrag der geförderten Lehrgangs- und Prüfungsgebühren soll von bisher 15.000 Euro auf 18.000 Euro angehoben, sowie der maximale Gesamtbetrag der Förderung für die Erstellung des Meisterstücks oder vergleichbarer Arbeiten von bisher 2.000 Euro auf 4.000 Euro erhöht werden.

Der Bestehenserlass im Rahmen des Darlehens für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren soll von 50 auf 60 Prozent erhöht werden – die Anrechnung von zweckgleichen Arbeitgeberleistungen auf die AFBG-Förderung entfallen. Des Weiteren soll der Kinderbetreuungszuschlag für Alleinerziehende in Vollzeit- und Teilzeitmaßnahmen von 150 Euro auf 160 Euro pro Monat je Kind erhöht werden.

Handwerk begrüßt die Novellierung

Dr. Volker Born vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) begrüßte die Novellierung. Sie sei in Teilen geeignet, die Höhere Berufsbildung und die Fachkräftesicherung im Handwerk zu stärken. Gleichwohl bleibe der Gesetzentwurf hinter den Erwartungen des Handwerks zurück, sagte Born. Aus Handwerkssicht zentrale Zielstellungen des Koalitionsvertrages würden mit der Novelle nur unvollständig aufgegriffen.

Der ZDH-Vertreter benannte dazu die Vorhaben, das Aufstiegs-BAföG unbürokratischer und eine zweite Aufstiegsfortbildung auf gleicher Fortbildungsstufe förderfähig zu machen. Förderhöhen und Darlehenserlass würden zudem nicht ausreichend erhöht. Wie andere Sachverständige auch sprach sich Born dafür aus, die Berechnung der Vollzeit-Fortbildungsdichte zu ändern, die aktuell vorsieht, dass in jeder Woche an vier Werktagen mindestens 25 Unterrichtsstunden stattzufinden haben.

Zweite Förderung für sinnvoll erachtet

Dr. Sandra Garbade, Präsidentin des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), hält ebenso wie der ZDH-Vertreter eine zweite Förderung auf gleicher Fortbildungsstufe, beispielsweise zusätzliche Meisterabschlüsse in einem zweiten Gewerk, für sinnvoll. Heute sei das „nur ausnahmsweise“ möglich, sagte sie. Eine zweite Förderung biete aus fachlicher Sicht eine Chance, berufliche Neuorientierungen und Spezialisierungen zu unterstützen und dauerhafte Erwerbstätigkeit zu sichern.

Die einfache und verlässliche Inanspruchnahme der Förderung könne die Entscheidung für eine Aufstiegsfortbildung erleichtern, sagte Garbade weiter. Digitale Antragswege sollten Verfahren immer weiter erleichtern. Für die weitere Ausgestaltung seien möglichst medienbruchfreie Abläufe ebenso wichtig wie die Unterstützung für Menschen, die digitale Angebote nicht selbstständig nutzen können.

„Darlehensanteil zinsfrei stellen“

Der vorliegende Entwurf lasse Verbesserungen vermissen, die schon länger als Optionen diskutiert würden, sagte Dr. Oliver Heikaus von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Auch er verwies auf die zweite Regelförderung auf derselben Fortbildungsstufe und eine Vereinfachung und Entbürokratisierung des Konzepts der Fortbildungsdichte. Zudem forderte der DIHK-Vertreter, den Darlehensanteil wie beim „Studierenden-BAföG“ zinsfrei zu stellen als ein Beitrag zur Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung.

Tina Hofmann von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di kritisierte, dass die Unterhaltsförderung „immer noch nicht für Teilzeitmaßnahmen offensteht“. Gerade Beschäftigte mit geringem Einkommen und Menschen mit Sorgeverantwortung könnten oft eine Vollzeitausbildung nicht realisieren. Viele könnten es sich auch nicht leisten, ihr Erwerbseinkommen für eine Teilzeitfortbildung stark zu reduzieren. „Wir fordern deshalb eine angemessenere Unterhaltsförderung“, betonte Hoffmann. Mit Blick auf regional sehr unterschiedliche Wohnkosten lehnte sie eine pauschale Förderung ab, „da sie diesen Unterschieden nicht gut gerecht werden kann“.

Novelle vorbehaltlos begrüßt

Als Vertreter der Länder äußerte sich Dr. Guido Klinger vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Er begrüßte die Novelle „vorbehaltlos“. Sein „zentral wichtiger“ Änderungsvorschlag bezog sich auf die Berechnung der Vollzeitfortbildungsdichte. Die gegenwärtige Regelung erweise sich in der Praxis als problematisch.

Die detaillierte Prüfung der Stundenpläne stellt seiner Aussage nach für die Bewilligungsbehörden einen erheblichen Verwaltungsaufwand dar. Bei mehrjährigen Maßnahmen könnten zudem die Anspruchsvoraussetzungen zu Beginn der Förderung noch nicht abschließend beurteilt werden, weil die Stundenpläne häufig noch nicht endgültig feststehen. Klinger plädierte für die Ablösung der starren Regelung durch einen Durchschnittswert.

„Unterhaltsförderung für berufsbegleitende Teilzeitfortbildungen öffnen“

Jan Krüger vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) plädierte für eine grundlegende Reform. Insbesondere die Unterhaltsförderung müsse auch für berufsbegleitende Teilzeitfortbildungen geöffnet werden, sagte er. Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit für eine Weiterbildung reduzieren, erlitten häufig erhebliche Einkommensverluste, ohne Anspruch auf entsprechende Unterstützung zu haben.

Der DGB fordere deshalb eine anteilige Unterhaltsförderung bei einer vertraglichen Arbeitszeitreduzierung von 25 bis 50 Prozent. Darüber hinaus sollen die Bedarfssätze angehoben, eine zweite Fortbildung auf gleicher Qualifikationsstufe ermöglicht und die starren Anwesenheits- und Unterrichtsvorgaben flexibilisiert werden, sagte der DGB-Vertreter.

„Erheblicher Forschungsbedarf“

Dr. Ariane Neu vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Osnabrück stellte die rückläufigen Absolventenzahlen bei der Aufstiegsfortbildung in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Die bestehenden Herausforderungen sollten nicht ausschließlich als Frage der finanziellen Förderung verstanden werden, sagte sie. „Ein Teil der Herausforderungen liegt auch in den strukturellen Rahmenbedingungen unter den Fortbildungsangebote entwickelt, fortgeführt und geprüft werden“, sagte sie. Neu betonte, die rückläufigen Zahlen seien nicht allen ein demografischen Veränderungen geschuldet. Die Perspektive potenzieller Teilnehmender müsse stärker in den Blick genommen, so die Berufs- und Wirtschaftspädagogin, die „erheblichen Forschungsbedarf“ in dieser Frage konstatierte.

Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete beim Deutscher Landkreistag, sagte als Vertreterin der kommunalen Spitzenverbände, mit der Reform sei kaum eine Entlastung der Verwaltung verbunden. Sie forderte, Prüfungsnebenkosten ebenfalls förderfähig zu machen und den Teilnahmenachweis nach sechs Monaten abzuschaffen. Hier könne der Nachweis auch am Ende des Kurses erfolgen, was eine Erleichterung für die Verwaltung wäre, machte Vorholz deutlich. (hau/09.11.2026)