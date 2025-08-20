Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses zum Haushaltsbegleitgesetz und Sondervermögen
Zeit:
Montag, 25. August 2025
,
11.00 Uhr
Ort: Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.302
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025
BT-Drucksache 21/778
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIKG)
BT-Drucksache 21/779
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a08_haushalt/anhoerungen/1099186-1099186
Hinweise:
