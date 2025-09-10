Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses zu Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen
Zeit:
Freitag, 12. September 2025
,
11.30 Uhr
Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungsaal 3.101
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung von Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und Satz 7 des Grundgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze
BT-Drucksache 21/1087
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG)
BT-Drucksache 21/1085
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sanierungshilfengesetzes (SanG)
BT-Drucksache 21/1503
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a08_haushalt/anhoerungen/1103130-1103130
Hinweise:
