Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung von Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und Satz 7 des Grundgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze

BT-Drucksache 21/1087

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG)

BT-Drucksache 21/1085

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sanierungshilfengesetzes (SanG)

BT-Drucksache 21/1503

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a08_haushalt/anhoerungen/1103130-1103130

