„Die Verfolgung von Frauen und Kindern im Nationalsozialismus“ lautet das Thema der diesjährigen Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages, die vom 23. bis 28. Januar 2026 stattfinden wird. Geplant sind unter anderem eine Exkursion in das ehemalige Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, ein Projekttag im Jüdischen Museum Berlin sowie ein Besuch des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin-Oberschöneweide. Beim Besuch von Ausstellungen, in Workshops und Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Historikerinnen und Historikern sowie in Diskussionen miteinander werden sich die jungen Teilnehmenden mit vielfältigen Fragen auseinandersetzen, wie zum Beispiel die Traumatisierung von überlebenden Kindern nach der Befreiung oder den Herausforderungen von Beiträgen zur Erinnerungskultur in den Sozialen Medien.

Zum Abschluss des Programms werden die Teilnehmenden am 28. Januar an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus teilnehmen und anschließend mit Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow und der diesjährigen Gedenkrednerin Tova Friedman, die als Kind das Vernichtungslager Auschwitz überlebte, diskutieren.

Seit 1997 lädt der Deutsche Bundestag aus Anlass des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus junge Erwachsene aus Deutschland und seinen Nachbarstaaten zur Begegnung und Auseinandersetzung mit Themen und Fragen in Zusammenhang mit der Ereignis- und Wirkungsgeschichte des Nationalsozialismus ein. An der Jugendbegegnung 2026 nehmen 70 junge Erwachsene im Alter von 17 bis 25 Jahren teil, die überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Polen, Ungarn, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Österreich und der Türkei kommen und Gesellschaft in all ihrer Diversität abbilden.

Hinweise:

Die Gedenkstunde des Deutschen Bundestages findet am Mittwoch, 28. Januar um 12.30 Uhr im Plenarsaal statt. Sie ist medienöffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Die Podiumsdiskussion nach der Gedenkstunde des Bundestages, bei der die Teilnehmenden der Jugendbegegnung mit Bundestagsvizepräsident Ramelow und Tova Friedman ins Gespräch kommen werden, beginnt am 28. Januar um 14.30 Uhr (Jakob-Kaiser-Haus, Saal 1.302). Sie wird auf www.bundestag.de übertragen. Medienvertreter können sie zudem von der Zuschauertribüne verfolgen.

Medienvertreter, die Teile des Programms begleiten möchten, wenden sich bitte direkt an Frau Nina Ritz vom Besucherdienst des Deutschen Bundestages: nina.ritz@bundestag.de, Tel. +49 171 915 44 48.

