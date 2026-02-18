Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zur Erschließung von Kohlenwasserstofflagerstätten in der Nordsee
Zeit:
Mittwoch, 25. Februar 2026
,
9.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 27. August 2025 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die Erschließung von grenzüberschreitenden Kohlenwasserstofflagerstätten in der Nordsee
BT-Drucksache 21/3491
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a09_wirtschaft/wp21_a09_Anhoerungen/1140336-1140336
