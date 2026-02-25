Öffentliche Anhörung des Arbeitsausschusses zum PSA- und Gasgerätedurchführungsänderungsgesetz
Zeit:
Montag, 2. März 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2024/2748 zu Notfallverfahren aufgrund eines Binnenmarkt-Notfalls bei Gasgeräten und PSA
BT-Drucksache 21/3204
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11_arbeit_soziales/anhoerungen/1149136-1149136
