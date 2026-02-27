27. Februar 2026 Presse

Öffentliche Anhörung des Umweltausschusses zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote

Zeit: Mittwoch, 4. März 2026 , 9.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote
BT-Drucksache 21/4083

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/umwelt/sitzungen/1145932-1145932

Hinweise:
