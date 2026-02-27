27. Februar 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Umweltausschusses zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote
Zeit:
Mittwoch, 4. März 2026
,
9.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote
BT-Drucksache 21/4083
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/umwelt/sitzungen/1145932-1145932
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.