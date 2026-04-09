Öffentliche Anhörung zum

Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Ulle Schauws, Dr. Janosch Dahmen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abgeordneten Stefan Seidler

Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen sichern

BT-Drucksache 21/3909

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1161684-1161684

Hinweise:

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