9. April 2026 Presse

Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses zum Thema „Klimaresiliente Tourismusdestinationen in Deutschland“

Zeit: Mittwoch, 15. April 2026 , 15.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600

Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Klimaresiliente Tourismusdestinationen in Deutschland“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a20_tourismus/anhoerungen/1157076-1157076

Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.