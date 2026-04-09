Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Klimaresiliente Tourismusdestinationen in Deutschland“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a20_tourismus/anhoerungen/1157076-1157076

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).