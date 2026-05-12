Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit psychotherapeutischer Versorgung. Die Vorlagen für die Sitzung können Sie der Tagesordnung (Download)entnehmen.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).