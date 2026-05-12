12. Mai 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zu psychotherapeutischer Versorgung
Zeit:
Mittwoch, 20. Mai 2026
,
16.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit psychotherapeutischer Versorgung. Die Vorlagen für die Sitzung können Sie der Tagesordnung (Download)entnehmen.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses(Interner Link).
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.