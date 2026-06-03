Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zum Thema Medizinregistergesetz.

Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite(Interner Link) des Ausschusses.



Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).