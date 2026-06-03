3. Juni 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Medizinregistergesetz
Zeit:
Mittwoch, 10. Juni 2026
,
17.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Vorlagen zum Thema Medizinregistergesetz.
Alle Vorlagen und detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite(Interner Link) des Ausschusses.
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.